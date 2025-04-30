Avrupa'da yeni ticari araç kayıtları ilk çeyrekte azaldı

Yeni AB kamyon kayıtları da yüzde 16 oranında düşerek 72.941 adede geriledi. Bu düşüş temel olarak ağır kamyon satışlarındaki yüzde 16,6'lık düşüşün yanı sıra orta kamyon kayıtlarındaki yüzde 12,5'lik düşüşten kaynaklandı.

Tüm büyük pazarlarda düşüş kaydedilirken, Almanya ve Fransa'da sırasıyla yüzde 25,4 ve yüzde 17,6 olmak üzere çift haneli düşüşler yaşandı. İspanya ve İtalya'da da yüzde 12,8 ve yüzde 9,4'lük önemli düşüşler görüldü.

Yeni AB otobüs satışları 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1,8 azalarak 8.674 adede geriledi. Büyük pazarlar arasında Almanya keskin bir düşüş (-%15) kaydederken, onu İtalya (-%7,3) ve İspanya (-%0,5) takip etti. Fransa küçük bir artış (+%0,1) kaydederken, İsveç (+%189,9) ve Yunanistan (+%187,6) gibi pazarlar kayda değer bir büyüme kaydetti.