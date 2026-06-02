Avrupa’da yeşil enerji tıkandı: 830 gigavatlık proje kuyrukta
Avrupa’da toplam değeri 100 milyar euroyu bulan yüzlerce yenilenebilir enerji ve depolama projesi, elektrik şebekelerine bağlantı beklediği için hayata geçirilemiyor. Sekiz ülkede 830 gigavatı aşan kapasitenin kuyrukta olması, enerji dönüşümünün önündeki en büyük darboğazlardan biri olarak görülüyor.
Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Beyond Fossil Fuels tarafından danışmanlık şirketi AFRY'ye hazırlatılan analize göre, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere'de 100 milyar euroluk toplam 375 gigavat yenilenebilir enerji ile 455 gigavat depolama kapasitesi bağlantı kuyruğunda bulunuyor. Bu kapasite, Avrupa'daki mevcut kömür ve doğal gaz santrallerinin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 98'ine karşılık geliyor.
Dağıtım sistemi operatörleri enerji dönüşümünün gerektirdiği hızda yeni projeleri şebekeye entegre etmekte zorlanırken, özellikle depolama projelerinin bağlantısında yaşanan gecikmeler, temiz enerji yatırımlarının önündeki temel engeller arasında gösteriliyor.
Kuyruklar enerji dönüşümünü yavaşlatıyor
Beyond Fossil Fuels, bağlantı kuyruklarının enerji dönüşümünü yavaşlatırken Avrupa'nın rekabet gücünü de olumsuz etkilediğini belirterek, şebeke yönetimi ve işletme reformlarının kritik önem taşıdığını söyledi. Yenilenebilir enerji ve batarya depolama projelerinin önünün açılması için dağıtım sistemlerinin modernizasyonu, dijitalleşmesi ve planlama süreçlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.
AFRY Kıdemli Danışmanı Chiara Natalicchio ise iletim ve dağıtım şebekelerinin enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, daha güçlü yönetişim, uzun vadeli planlama ve esneklik çözümlerine dayalı düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu söyledi.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, Avrupa'da enerji dönüşümü hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için 2030'a kadar yenilenebilir enerji projelerinin yüzde 70'ten fazlasının dağıtım şebekelerine bağlanması gerekiyor.