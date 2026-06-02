Avrupa’da yeşil enerji tıkandı: 830 gigavatlık proje kuyrukta

Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Beyond Fossil Fuels tarafından danışmanlık şirketi AFRY'ye hazırlatılan analize göre, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere'de 100 milyar euroluk toplam 375 gigavat yenilenebilir enerji ile 455 gigavat depolama kapasitesi bağlantı kuyruğunda bulunuyor. Bu kapasite, Avrupa'daki mevcut kömür ve doğal gaz santrallerinin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 98'ine karşılık geliyor.

Dağıtım sistemi operatörleri enerji dönüşümünün gerektirdiği hızda yeni projeleri şebekeye entegre etmekte zorlanırken, özellikle depolama projelerinin bağlantısında yaşanan gecikmeler, temiz enerji yatırımlarının önündeki temel engeller arasında gösteriliyor.

Kuyruklar enerji dönüşümünü yavaşlatıyor

Beyond Fossil Fuels, bağlantı kuyruklarının enerji dönüşümünü yavaşlatırken Avrupa'nın rekabet gücünü de olumsuz etkilediğini belirterek, şebeke yönetimi ve işletme reformlarının kritik önem taşıdığını söyledi. Yenilenebilir enerji ve batarya depolama projelerinin önünün açılması için dağıtım sistemlerinin modernizasyonu, dijitalleşmesi ve planlama süreçlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

AFRY Kıdemli Danışmanı Chiara Natalicchio ise iletim ve dağıtım şebekelerinin enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, daha güçlü yönetişim, uzun vadeli planlama ve esneklik çözümlerine dayalı düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, Avrupa'da enerji dönüşümü hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için 2030'a kadar yenilenebilir enerji projelerinin yüzde 70'ten fazlasının dağıtım şebekelerine bağlanması gerekiyor.