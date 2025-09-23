Avrupa'daki tescil savaşı sona erdi: Döner'i kaybettik!

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı “Türk usulü döner” coğrafi işaret başvurusu reddedildi. Başvurunun amacı, Avrupa’da geleneksel yöntemlere uymadan üretilen dönerlerin “döner kebap” adıyla satılmasını engellemekti. Ancak Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın da katıldığı itirazlar nedeniyle Türkiye davayı kaybetti.

İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED) tarafından yapılan başvuruyla, dönerin yalnızca Türk usulü üretim yöntemlerine uygun olan versiyonlarının bu isimle satılması hedefleniyordu.

Başvurunun kabul edilmesi halinde Avrupa genelinde döner ismiyle satılan pek çok ürünün adı değiştirilmek zorunda kalacaktı.

Almanya’dan “Söner” hamlesi

Ret kararının ardından Almanya’da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir çeşidini “Söner” adıyla tescil ettirdi. Böylece, Türk dönerinin karşısına resmen Alman markalı bir alternatif çıkmış oldu.