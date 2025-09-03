Avrupa'dan büyüme mesajı: Halkın çoğunluğu genişlemeyi destekliyor

Avrupa Parlamentosu (AP) "Eurobarometer" anketinin sonuçları açıklandı. AP tarafından düzenli olarak yaptırılan ankette, bu kez halkın AB'nin genişlemesiyle ilgili fikirleri soruldu.

Buna göre, AB vatandaşlarının yüzde 56'sı AB'nin daha fazla üye kabul etmesinden yana görüş bildirdi. Genişlemeye sıcak bakanlar, kendi ülkelerinin de gelecekteki genişlemeden fayda sağlayacağını düşünüyor. Desteğin özellikle gençler arasında yüksek olduğu görüldü.

AB şirketleri için daha büyük pazar avantajı

En yaygın olarak kabul edilen avantajlar arasında daha güçlü küresel etki, AB şirketleri için daha büyük bir pazar, daha fazla iş fırsatı ve daha fazla güvenlik yer alıyor.

15-39 yaş aralığındaki katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, aday ülkelerin gerekli koşulları karşıladıktan sonra AB'ye katılmaları gerektiğine inanıyor.

Aynı zamanda, katılımcılar göç, yolsuzluk ve suç ile genişlemenin finansal maliyeti konusunda endişelerini dile getirirken aday ülkelerin hukukun üstünlüğünü ve temel hakları koruması, yolsuzlukla mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor.

En büyük destek Ukrayna'ya veriliyor

Aday ülkeler içerisinde AB'ye katılması için en büyük destek Ukrayna'ya veriliyor. Katılımcıların yüzde 52'si tüm üyelik koşullarını karşılaması koşuluyla Ukrayna'nın üyeliğine olumlu bakıyor.

Karadağ olası AB üyeliği için katılımcıların yüzde 51'inden destek alıyor.

Bosna-Hersek, Moldova ve Kuzey Makedonya'nın tüm şartları sağlaması halinde AB'ye girmesini destekleyenlerin oranı ise yüzde 48.

Sırbistan'ın üyeliği katılımcıların yüzde 47'sinin, Gürcistan'ın üyeliği yüzde 46'sının, Arnavutluk'un üyeliği yüzde 45'inin, Kosova'nın üyeliği yüzde 43'ünün ve Türkiye'nin üyeliği ise katılımcıların yüzde 37'sinin desteğini alıyor.

Türkiye'nin üyeliğine en yüksek destek yüzde 60 ile Romanya, yüzde 58 ile Macaristan ve yüzde 54 ile Portekiz'den geliyor.