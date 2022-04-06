Avrupa’dan kimyasal ve nükleer saldırılara karşı hamle

Avrupa Komisyonu, birliğin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi toplum sağlığını etkileyebilecek tehditlere karşı hazırlığını artırmak için koruyucu ve dekontaminasyon ekipmanı, ilaç ve aşı stoğunu artıracağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, "Avrupa'nın potansiyel tehditlere karşı daha hazır hale gelmesi için somut adımlar atıyoruz" dedi.

Bu adımlar kapsamında iki ayrı rezerv oluşturalacak. Birinci rezerv kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruyucu giysiler, ilaçlar ve aşılar için, ikinci rezerv ise kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere maruz kalan canlı, altyapı, bina ve araçları dekontamine etmek için kullanılacak ekipmanları içerecek.

AB mevcut stokları Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde nükleer tesisler yakınlarında yaşanabilecek çatışmalarda radyasyona maruz kalabileceklerini düşünerek Ukrayna'da kullanıyor.

Avrupa Komisyonu Fransa ve İspanya'nın desteğiyle AB'nin Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yaklaşık üç milyon iyodür tabletin Ukrayna'ya gönderildiğini açıkladı.