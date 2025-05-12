Avrupa'dan Kremlin'e büyük tehdit! Kuzey Akım 2 tamamen kapatılabilir

Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri, Kremlin'in Başkan Donald Trump'ın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmemesi durumunda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulama tehdidinde bulundu. Yaptırımlar arasında, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattının kalıcı olarak bloke edilmesi seçeneği de yer alıyor.

Cumartesi günü Kiev’de düzenlenen Avrupalı liderler zirvesinde konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus petrolü taşıyan gemilerin kara listeye alınmasında kapsamın genişletileceğini açıkladı. Von der Leyen, bu kapsamda yaptırıma tabi gemi sayısının iki katına çıkarılacağını söyledi. Benzer bir adım, hafta içinde İngiltere tarafından da atılmıştı.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu duyurdu. Putin, müzakerelerin 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da başlamasını önerdi. Ancak Putin, bu görüşmelerin 2022 sonunda kesilen ve Moskova’nın Kiev’den kapsamlı tavizler talep ettiği müzakere sürecinin devamı olacağını vurgulayarak, sert tutumunu korudu.

Avrupalı liderler, Trump'ın Perşembe günü yaptığı "30 günlük ateşkes" çağrısının çatışmaların sona ermesi için baskı aracı olabileceğini düşünüyor. Trump yönetimi, bu çağrının koşulsuz olması gerektiğini savunurken, sürecin kalıcı bir barış anlaşmasına evrilmesini hedefliyor.

Bu süreçte Kremlin’in ABD ile yaptığı temaslarda, Kuzey Akım boru hattının yeniden gündeme getirilmesini talep ettiği belirtildi.