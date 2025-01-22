Avrupa’dan Trump’ın politikalarına yanıt: Yeni ittifaklar gündemde

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin ekonomik gücüne ve uluslararası işbirliği kapasitesine dikkat çekti. Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasına doğrudan bir eleştiride bulunmasa da, Avrupa’nın yaklaşımını vurgulayarak bir karşılık verdi.

"Avrupa’nın gücü ve kararlılığı"

Von der Leyen, Avrupa’nın dünyanın en büyük ticaret sektörü olduğunu hatırlatarak, “Avrupa sadece bir ekonomik güç değil, aynı zamanda yüksek sosyal ve çevresel standartlara, düşük eşitsizliklere ve uzun yaşam beklentisine sahip bir kıta” dedi. Von der Leyen, bu özelliklerin Avrupa’yı cazip bir ticaret ve işbirliği ortağı haline getirdiğini ifade etti.

AB'nin kurallara dayalı bir ekonomik yaklaşımı benimsediğini belirten von der Leyen, “Avrupa’da ne görürseniz onu alırsınız. Biz kurallara göre oynuyoruz. Anlaşmalarımızın gizli şartları yok” dedi. Bu açıklamalar, Trump’ın sert ve öngörülemez ticaret politikalarına bir yanıt olarak yorumlandı.

Yeni ittifak arayışları

Von der Leyen, Avrupa’nın yalnızca geleneksel müttefikleriyle değil, çıkarlarını paylaşan tüm ülkelerle işbirliği yapma niyetinde olduğunu belirtti. “Avrupa, dostlarıyla ittifaklarını sürdürürken çıkarlarını paylaşan ülkelerle de işbirliği arayışına devam edecek” dedi.

ABD’nin terk ettiği Paris İklim Anlaşması’na olan bağlılıklarını sürdüreceklerini belirten von der Leyen, Avrupa’nın çevresel sorumluluğu ön planda tutan bir lider olarak pozisyonunu koruyacağını vurguladı.

Von der Leyen, Avrupa’nın ekonomik gücüne dayanarak küresel bir liderlik sergileyebileceğini ifade etti. Konuşmasında Avrupa’nın yanı başındaki savaş, endüstriyel gerileme ve aşırı sağın yükselişi gibi iç sorunlara değinmemeyi tercih eden von der Leyen, Avrupa’nın olumlu yönlerini öne çıkarmayı hedefledi.