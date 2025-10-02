Avrupalı derecelendirme kuruluşu Scope: ABD hükümetinin kapanması kredi notunu daha da kötüleştirir
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, ABD’de federal hükümetin kapanmasının ülkenin kredi notu görünümünü daha da olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.
Scope Ratings, ABD'de federal hükümetin kapanmasının ABD’nin kredi notu üzerinde ek baskı yaratacağını ve borçlanma maliyetlerini artırabileceğini açıkladı.
Scope’un değerlendirmesinde, bütçe konusunda Kongre’de yaşanan tıkanıklığın ve federal hükümetin kapanmasının, ABD’nin mali disiplinine ve siyasi istikrarına ilişkin güveni aşındırdığı belirtildi.
Kurum, bu durumun ülkenin mevcut kredi notu üzerinde ek baskı yaratacağını ve uzun vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini vurguladı.