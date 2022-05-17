Avrupalı enerji devleri, Gazprom ile masada

Fransız enerji şirketi Engie, Rus doğal gaz devi Gazprom'a ödeme yapmak için anlaşmaya vardı.

Engie CEO'su Catherine MacGregor, gazetecilere yaptığı açıklamada Engie ve Gazprom'un ödeme şartları ve para birimi konusunda her iki şirketin beklentilerine ve AB yaptırımlarına uygun bir çözüm üzerinde anlaştıklarını vurguladı.

MacGregor, Engie'nin Gazprombank'ta bir hesap açıp açmadığı, açmayı planlayıp planlamadığı konusunda ise yorum yapmadı.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, İtalyan enerji şirketi Eni de AB Komisyonu'nun hangi işlemlerin Rusya'ya yaptırımların ihlali olacağını netleştirmesi sonrasında, Rusya'dan gaz alımı için ödeme yapmak üzere Gazprombank'ta hesap açacak.

AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji şirketlerinin Rus gazına ödeme yapmak için belirlenen bir Rus bankasında hesap açmalarını engellemediğini, ancak enerji şirketlerinin ödemeleri mevcut kontratlarındaki para birimi üzerinde yapmaları ve işlem tamamlandığında bunu Komisyon'a deklare etmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Kaynaklar, AB Komisyonu'nun ortaya koyduğu yönlendirmenin Eni'nin Rus bankasında hesap açması için bir yeşil ışık olarak değerlendirildiğini belirttiler.

Pazartesi günü de Alman enerji şirketi RWE, Rusya'ya euro cincinden gaz ödemesi yapmak için hesap açtığını duyurmuştu.

Rus gazının Avrupa'daki en büyük ithalatçısı olan Eni, Gazprom'a 20 Mayıs'a kadar ödeme yapmak zorunda.