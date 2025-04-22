Avrupalı ilaç devleri ABD’ye yöneldi! Roche'dan 50 milyar dolarlık dev yatırım

Avrupalı ilaç devleri, ABD’nin ithalata yönelik gümrük vergilerini artırmasının ardından ülkedeki üretimlerini artırmaya yönelik adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda İsviçre merkezli Roche, ABD’de 50 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller Sutter’in, ABD’nin İsviçre’den ithal edilen ürünlere yüzde 31 oranında ek vergi getirme olasılığına karşı temaslarda bulunmak üzere bu hafta Washington’da görüşmeler yapması bekleniyor. Bu süreçte İsviçreli şirketlerin ABD'deki yatırım açıklamalarının Sutter’in elini güçlendireceği öngörülüyor.

Roche’un konuya ilişkin açıklamasında, “Yatırımlarımız aynı zamanda İsviçre hükümetiyle eşgüdümlü ve ABD ile İsviçre arasında yürütülen görüşmelerin bir parçasını oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.

12 bin kişiye yeni iş kapısı!

Roche’un planladığı yatırım kapsamında toplamda 12 bin kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Bu sayının yaklaşık yarısının inşaat alanında, bin kadarının ise yeni tesislerde ve mevcut fabrikaların genişletilmesinde istihdam edileceği belirtildi.

Şirket, astım ve gıda alerjisine karşı geliştirilen Xolair ile MS tedavisinde kullanılan Ocrevus gibi ilaçlardan elde ettiği gelir sayesinde 2024’teki satışlarının yüzde 48’ini ABD pazarında gerçekleştirmişti.

Diğer ilaç şirketleri de harekete geçti

İsviçreli bir diğer ilaç şirketi Novartis de ABD’ye 23 milyar dolarlık yatırım planını açıklarken; Eli Lilly ve Johnson & Johnson gibi sektör devleri de benzer şekilde ABD’deki yatırımlarını artıracaklarını bildirmişti.