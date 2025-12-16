Avrupalı liderlerden Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek sözü

Avrupalı liderler, on yılı aşkın süredir devam eden çatışma ve saldırganlık sarmalını sonlandırmak amacıyla, Rusya’dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı Ukrayna’ya askeri güvence verme konusunda mutabakata vardı. Ancak özellikle ABD’nin sunacağı güvencelerin nasıl işleyeceği ve toprak başlıklarına ilişkin ayrıntılar netlik kazanmış değil.

Avrupalı yetkililer, görüşmelerde "silahlı kapasite, istihbarat ve lojistik destek ile ekonomik ve diplomatik adımlar"ı içeren yardım seçeneklerinin olumlu karşılandığını ifade etti.

Güvenlik garantisi verildi

Pazartesi günü Berlin’de gerçekleştirilen üst düzey temasların ardından yayımlanan ortak açıklamada, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya sağlamayı taahhüt ettiği güvenlik garantileri bugüne kadarki en kapsamlı haliyle sıralandı. Buna göre:

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne “sürekli ve kayda değer destek” verilecek; barış döneminde asker sayısı 800 binle sınırlandırılacak.

Fransa ve İngiltere’nin öncülüğündeki “İstekliler Koalisyonu” çerçevesinde, Ukrayna topraklarında görev yapacak Avrupa liderliğinde “çok uluslu güç” kurulacak.

Ateşkesin izlenmesi ve doğrulanması amacıyla ABD öncülüğünde bir mekanizma oluşturulacak.

Rusya’nın gelecekte yeni bir silahlı saldırı gerçekleştirmesi halinde barışın yeniden tesisine yönelik “hukuken bağlayıcı bir taahhüt” devreye girecek.

Rusya Merkez Bankası’na ait dondurulmuş varlıklar muhafaza edilirken, Ukrayna’nın toparlanması ve yeniden inşası için yatırımlar yapılacak.

Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine destek sürdürülecek.

Ortak bildiriye; Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer imza attı.

Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı António Costa da metni imzalarken, bildirinin diğer ülkelerin katılımına da açık olduğu belirtildi.