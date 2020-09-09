Avrupalı maliye bakanlarından kalıcı mali destek sözü bekleniyor

09 Eylül 2020

Eurogroup toplantısı hazırlıklarında yer alan kıdemli bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Cuma günü Berlin'de gerçekleştirilecek ve Şubat ayından bu yana ilk kez yüz yüze yapılacak olan toplantıda, mali teşvikleri geri çekmenin zamanının gelmediği yönünde geniş bir görüş birliği ortaya konacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili yaptığı değerlendirmede, "Eurogroup toplantısında tartışmalara daha çok mali teşviklerin nasıl, hangi biçimde olacağı, bu teşviklerin kısa vadeli acil yardım veya likidite tedbirlerinden daha uzun vadeli yatırım faaliyetine nasıl kaydırılacağı olacak" dedi.