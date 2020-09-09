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Avrupalı maliye bakanlarından kalıcı mali destek sözü bekleniyor

Euro Bölgesi maliye bakanlarının Cuma günü yapacakları toplantıdan, büyük olasılıkla ekonomileri için kalıcı destek sözü bekleniyor.

Avrupalı maliye bakanlarından kalıcı mali destek sözü bekleniyor
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Eurogroup toplantısı hazırlıklarında yer alan kıdemli bir AB  yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Cuma günü Berlin'de gerçekleştirilecek ve Şubat ayından bu yana ilk kez yüz yüze yapılacak olan toplantıda,  mali teşvikleri geri çekmenin zamanının gelmediği yönünde geniş bir  görüş birliği ortaya konacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili yaptığı değerlendirmede, "Eurogroup toplantısında tartışmalara daha çok mali teşviklerin nasıl,  hangi biçimde olacağı, bu teşviklerin kısa vadeli acil yardım veya likidite tedbirlerinden daha uzun vadeli yatırım faaliyetine nasıl  kaydırılacağı olacak" dedi.

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