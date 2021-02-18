Avrupa'nın 2030 iklim hedeflerine ulaşmak için milyarlar harcaması gerekli

Danışmanlık şirketi Wood Mckenzie tarafından hazırlanan bir rapor, Avrupa'nın 2030 yılı için belirlenmiş iklim hedeflerine ulaşabilmesi için yenilenebilir enerjiye ve depolamaya milyarlarca dolar yatırım yapması gerektiğini söyledi.

AB liderleri Aralık ayında yaptıkları toplantıda sera gazı salınımının 2030 lılına kadar 1990 seviyesinin en az yüzde 55 altına getirilmesi hedefi üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

Wood Mckenzie'nin yaptığı analizler, cari planlar uyguladığı takdirde Avrupa'nın sera gazı salınımında 1990 yılı seviyesinin ancak yüzde 46 altına inebileceğini gösteriyor.

Analizler, AB'nin liderlerin Aralık ayında ortaya koydukları hedefi yakalayabilmeleri için yenilenebilir enerjiye ve enerjinin depolanmasına ciddi şekilde yatırım yapmaları ve 2030'a kadar bu yatırımın 585 milyar dolar civarında olması gerektiğine işaret etti.