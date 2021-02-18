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Avrupa'nın 2030 iklim hedeflerine ulaşmak için milyarlar harcaması gerekli

Avrupa’nın 2030 yılı iklim hedeflerine ulaşmak için milyarlarca dolarlık yaptırım yapması gerektiği belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Danışmanlık şirketi Wood Mckenzie tarafından hazırlanan bir  rapor, Avrupa'nın 2030 yılı için belirlenmiş iklim hedeflerine ulaşabilmesi için yenilenebilir enerjiye ve depolamaya milyarlarca dolar yatırım  yapması gerektiğini söyledi.

AB liderleri Aralık ayında yaptıkları toplantıda sera gazı salınımının 2030 lılına kadar 1990 seviyesinin en az yüzde 55 altına getirilmesi hedefi üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

Wood Mckenzie'nin yaptığı analizler, cari planlar uyguladığı takdirde Avrupa'nın sera gazı salınımında 1990 yılı seviyesinin ancak yüzde 46 altına inebileceğini gösteriyor.

Analizler, AB'nin liderlerin Aralık ayında ortaya koydukları  hedefi yakalayabilmeleri için yenilenebilir enerjiye ve enerjinin  depolanmasına ciddi şekilde yatırım yapmaları ve 2030'a kadar bu yatırımın 585 milyar dolar civarında olması gerektiğine işaret etti.