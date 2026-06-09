Avrupa'nın hayaliydi: 9 yıllık dev savunma projesi çöktü

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Avrupa'nın savunma alanında daha yakın iş birliği kurma hedefi Fransa ve Almanya'nın ortak savaş uçağı programı FCAS'tan çekilmesi ile büyük darbe aldı.

2017 yılında başlatılan program, Fransa'nın Rafale uçaklarını, Almanya ve İspanya'nın Eurofighter'larının yerini alacak yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmeyi amaçlıyordu. İnsansız hava araçları, gelişmiş sensörler ve dijital iletişim sistemlerinin entegre çalışacağı ağ merkezli bir savaş sistemi de yine aynı proje içerisinde hayata geçirilecekti.

9 yıllık çekişme

Ancak milyarlarca dolarlık program, projeyi yürüten şirketler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle rafa kaldırıldı. Fransız Dassault Aviation savaş uçağının geliştirilmesinde liderlik talep ederken, Almanya ve İspanya'yı temsil eden Airbus ise rol dağılımını kabul etmedi. Taraflar arasında askeri ihtiyaçlar konusunda da önemli görüş ayrılıkları yaşanırken, Fransa nükleer silah taşıyabilecek bir uçak isterken, Almanya buna gerek duymadı. İki farklı varyant geliştirme önerileri de destek görmeyince projenin sonlandırılması kaçınılmaz oldu.

Karar, Avrupa'nın güvenlik ortamının giderek daha karmaşık hale geldiği bir dönemde geldi. Ancak hükümet kaynaklarına göre, FCAS rafa kalksa da uçakları, insansız hava araçlarını ve diğer silah sistemlerini ortak bir dijital ağda birleştirmeyi hedefleyen "Combat Cloud" projesinin geliştirilmesi devam edecek.

Yeni ortaklıklar geliyor

Öte yandan Airbus için bu kararın yeni ortaklıkların önünü açabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, İsveçli Saab ile İngiltere, Japonya ve İtalya'nın yürüttüğü savaş uçağı programıyla olası iş birliklerine dikkat çekiyor. Dassault'un ise Rafale'nin yeni neslini kendi imkanlarıyla geliştirmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz yılın başında, Alman-Fransız savunma projelerini hayata geçirmek için son ana kadar mücadele edeceğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da nisan ayında yaptığı açıklamada projenin tamamen sona erdiği yönündeki iddiaları reddederek, Avrupa'nın birlik, stratejik bağımsızlık ve egemenliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.