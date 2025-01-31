Avrupa'ya gaz taşınan tek güzergah TürkAkım ocakta rekor kırdı!

Rusya'nın TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya doğalgaz tedariki ocak ayında rekor seviyeye ulaştı. Ukrayna üzerinden gerçekleşen sevkiyatın sona ermesiyle birlikte bu hat, Avrupa'ya gaz taşınan tek güzergah haline geldi.

Rus doğalgazının Avrupa'ya tek girişi

Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatına ilişkin beş yıllık anlaşmanın 1 Ocak itibarıyla sona ermesi ve yenilenmemesi üzerine Türkiye, Rus doğalgazının Avrupa'ya giriş yaptığı tek rota oldu.

Reuters, Avrupa'daki doğalgaz iletim sistemlerini yöneten Entsog'un verilerine dayandırdığı analizinde, ocak ayında TürkAkım boru hattından Avrupa'ya yapılan doğalgaz tedarikinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 artış gösterdiğini belirtti. Sevkiyat, günlük ortalama 39,9 milyon metreküpten 50,6 milyon metreküpe çıktı.

Toplam 1,57 milyar metreküp doğalgaz sevk edildi

Ocak ayı boyunca TürkAkım boru hattı üzerinden Avrupa'ya toplam 1,57 milyar metreküp doğalgaz sevk edildi. Bu miktar, geçen yılın aynı döneminde 1,24 milyar metreküp seviyesindeyken, 2024 Aralık ayında 1,54 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.

Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının durması ve TürkAkım'ın kapasitesinin artırılması, Avrupa enerji piyasasında dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.