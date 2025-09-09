Avustralya bankası ANZ, 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

ANZ Group, 3 bin 500 çalışanın yanı sıra bin yüklenicinin işine son vereceğini ve danışmanlık anlaşmalarını gözden geçireceğini duyurdu.

Bankanın yeni CEO’su Nuno Matos’un açıkladığı plana göre, işten çıkarmaların yanı sıra 560 milyon Avustralya doları (yaklaşık 369 milyon USD) tutarında yeniden yapılandırma maliyeti üstlenilecek.

Yükleniciler ve anlaşmalar gözden geçirilecek

NTV'de yer alan habere göre 43 bin çalışanıyla ülkedeki en büyük istihdam kapasitesine sahip bankalardan biri olan ANZ, ayrıca bin yüklenicinin işine son verecek. Danışmanlık ve üçüncü taraf yüklenici anlaşmalarının da gözden geçirileceği belirtildi.

Bu adım, son yıllarda Avustralya bankacılık sektöründe görülen en büyük işten çıkarma dalgalarından biri olarak kayda geçti.