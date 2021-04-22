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Avustralya, Çin ile Kuşak ve Yol anlaşmalarını iptal etti

Avustralya, Çin ile Kuşak ve Yol anlaşmalarını iptal ettiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avustralya, Kuşak ve Yol girişimi çerçevesinde Viktoria eyaletinin Çin ile yaptığı 2 anlaşmayı iptal etti.

Çin'in Canberra büyük elçiliği ise alınan bu kararın hali  hazırda gergin olan ikili ilişkileri kötüleştireceği uyarısında bulundu.

Avustralya'da Maliye Bakanı Marise Payne'e eyalet ve üniversitelerin  başka ülkeler ile yaptıkları anlaşmaları gözden geçirme yetkisi  verilmiş durumda ve Payne bu yetki ile aralarında Victoria'nın Çin ile yaptığı 2 anlaşmanın da olduğu 4 anlaşmayı iptal etti.