Avustralya, Çin ile Kuşak ve Yol anlaşmalarını iptal etti

Avustralya, Kuşak ve Yol girişimi çerçevesinde Viktoria eyaletinin Çin ile yaptığı 2 anlaşmayı iptal etti.

Çin'in Canberra büyük elçiliği ise alınan bu kararın hali hazırda gergin olan ikili ilişkileri kötüleştireceği uyarısında bulundu.

Avustralya'da Maliye Bakanı Marise Payne'e eyalet ve üniversitelerin başka ülkeler ile yaptıkları anlaşmaları gözden geçirme yetkisi verilmiş durumda ve Payne bu yetki ile aralarında Victoria'nın Çin ile yaptığı 2 anlaşmanın da olduğu 4 anlaşmayı iptal etti.