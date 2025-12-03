Avustralya ekonomisi frene bastı: Büyüme beklentilerin altında kaldı

Avustralya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin gerisinde kalarak daha sınırlı bir büyüme kaydetti. Bu durum, piyasalarda olası faiz artırımlarına yönelik aceleci fiyatlamaların erken yapılmış olabileceğine işaret ediyor.

Tahminlerin altında kaldı

Çarşamba günü hükümet tarafından açıklanan verilere göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) Eylül dönemini kapsayan üç ayda yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu seviye, ekonomistlerin yüzde 0,7 civarındaki tahminlerinin belirgin biçimde altında kaldı. Yıllık büyüme oranı ise yüzde 2,1 olarak kaydedildi; bu rakam yüzde 2,2 olan beklentinin biraz altında kalsa da Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) projeksiyonlarıyla genel hatlarıyla uyumlu bir tablo çizdi.

Verilerin ardından yatırımcılar, RBA’nın gelecek yıl daha sıkı bir politika duruşuna geçeceği yönündeki pozisyonlarını geri çekmeye başladı.

Açıklanan göstergeler, ekonominin dayanıklılığını koruduğunu ancak büyüme hızının zayıfladığını ortaya koyarken, para politikasına ilişkin görünümde de belirsizliğin arttığını gösterdi.