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Avustralya Merkez Bankası, faiz oranını beklenti doğrultusunda indirdi

Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz oranında beklendiği yönde indirime gitti.

Avustralya Merkez Bankası, faiz oranını beklenti doğrultusunda indirdi
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RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından  yapılan açıklamada, faiz oranı yüzde 0,25'ten yüzde 0,1'e çekildi. Piyasa beklentisi de faizin aşağı yönlü revize edileceği yönündeydi.

Enflasyon hedefi yüzde 2-3 aralığında olan RBA bu yıl şubat ve mart aylarında da 25'er baz puanlık iki  faiz indirimi gerçekleştirmişti. Ülkede enflasyon yıllık yüzde -0,3 seviyesinde bulunuyor.

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