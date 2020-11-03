Avustralya Merkez Bankası, faiz oranını beklenti doğrultusunda indirdi
Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz oranında beklendiği yönde indirime gitti.
RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranı yüzde 0,25'ten yüzde 0,1'e çekildi. Piyasa beklentisi de faizin aşağı yönlü revize edileceği yönündeydi.
Enflasyon hedefi yüzde 2-3 aralığında olan RBA bu yıl şubat ve mart aylarında da 25'er baz puanlık iki faiz indirimi gerçekleştirmişti. Ülkede enflasyon yıllık yüzde -0,3 seviyesinde bulunuyor.