Avustralya Merkez Bankası'nın başına ilk kez bir kadın geçiyor

Avustralya Merkez Bankası (RBA), 1960 yılında kuruluşundan bu yana ilk kez bir kadın tarafından yönetileceğini açıkladı: “Michele Bullock, RBA Başkanı olarak 7 yıllık döneminin sonuna yaklaşan Philip Lowe'un yerini alacak.” Atama, ülkenin artan fiyatlar ile mücadele ettiği ve RBA'nın büyük bir sarsıntıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Banka, enflasyonla mücadele etmek amacıyla faiz oranlarını 10 yıldan fazla bir süredir en yüksek seviyelerine yükseltmişti. Bullock, "Bu göreve gelmek için zor bir zaman, ancak güçlü bir yönetim ekibi ve kurullar tarafından destekleneceğim" dedi ve ekledi: "Avustralya halkının yararına Merkez Bankası'nın politikasını ve operasyonel hedeflerini yerine getirmesini sağlamaya kararlıyım.”

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Bullock'un "merkez bankasında uzun ve seçkin bir kariyere sahip olağanüstü bir ekonomist" olduğunu söyledi. Albanese başka bir tweet'te "Avustralya - ve dünya - devam eden ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalırken, Bullock’un RBA'ya liderlik edecek deneyime, uzmanlığa ve yeni bir bakış açısına sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bullock, Hafize Gaye Erkan’dan sonra dünyadaki 18’inci kadın merkez bankası başkanı oldu. Erkan, 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Cumhuriueyti Merkez Bankası Başkanı olmuştu. Atlantic Council’in raporuna göre, şu an dünyanın dört bir yanında görev yapan finans bakanları ve merkez bankası başkanlarının sadece yüzde 11’i kadın.