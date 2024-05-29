Avustralya parlamentosu Filistin'i tanımayı öngören tasarıyı reddetti

Avustralya'nın Filistin devletini tanımasını öngören yasa tasarısı için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapıldı. Yeşiller Partisi'nin lideri Adam Bandt'ın 'barışa doğru somut adım' olarak nitelediği tasarı 5'e karşı 80 oyla parlamento engeline takıldı.

Adam Bandt, parlamentodaki oylamanın sonuçlarını eleştirerek iktidardaki İşçi Partisi'nin Filistin'in tanınması aleyhine oy kullandığını hatırlattı. İşçi Partisi'nin Filistin'i tanıyan 146 ülke yerine ana muhalefet lideri Peter Dutton'a katıldığını belirten Bandt, "Hiçbirimiz, İşçi Partisi'nin soykırım karşısındaki suç ortaklığını ve korkaklığını unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Bandt, tasarıyı "sadece sembolik bir hareket değil, barışa ve şu anda Gazze'nin işgalinde görülen katliamın sona erdirilmesine yönelik kritik adım" olarak niteleyerek, Avustralya hükümetinin Filistin devletini tanıdığını açıklayan diğer ülkeler gibi bunu öncelik haline getirmesi gerektiğini kaydetmişti.

"Yeşiller Partisi samimiyetsiz"

Avustralya Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts parlamentoda yaptığı konuşmada, Filistin'i tanıma tasarısını parlamentoya sunan Yeşiller Partisinin samimiyetsiz olduğunu öne sürmüştü. Watts, 'barışa bağlı, şiddeti reddeden, reforme edilmiş bir Filistin hükümeti' görmek istediklerini belirterek, "(Filistin devletini) Tanımanın barış davasını ilerletip ilerletmeyeceğine göre hareket edeceğimizi açıkça belirttik." ifadesini kullanmıştı. Parlamentosu üyesi Julian Leeser de tasarının "Orta Doğu'daki durumu değiştirmeyeceğini" öne sürerek söz konusu tasarıya karşı olduklarını ifade etmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıklamıştı.