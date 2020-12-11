Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının onayı için bekleyecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya'nın COVID-19 aşısı konusundaki duruşunun, aşısının yaygın kullanımına acil onay veren Birleşik Krallık ve aşıyı onaylaması beklenen ABD'den farklı olduğunu belirterek Avustralyalıların önce aşıya tam anlamıyla güven duymasını arzu ettiklerini ifade etti.

Avustralya'da Ocak 2021 sonuna kadar en az bir aşıya onay verilmesi, ilk dozların martta sağlık çalışanları ve yaşlılar dahil öncelikli gruplara yapılması planlanıyor.

Birleşik Krallık'ta Pfizer/BioNTech aşısının 90 yaşındaki bir kadına yapılmasıyla yaygın kullanımına başlanmıştı.

Ülkede ilaç düzenleme kurumu, aşının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Kanada da Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına onay vermişti.