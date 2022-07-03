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Avustralya, Rusya'da altın ithalini yasaklayacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Albanese, Avustralya'nın Ukrayna'ya 34 ek zırhlı araç, 14 zırhlı askeri araç, 20 Bushmaster yardımında bulunacağını ve Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı.

Avustralya'nın 16 Rus bakan ve oligarka daha yaptırım ve seyahat yasağı uygulayacağını söyleyen Albanese, Avustralya tarafından yaptırım uygulanan toplam Rus sayısının 843'e çıkarılacağını bildirdi.

ABD’de Rusya’dan altın ithalatını yasakladığını duyurmuştu

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz Pazartesi günü Rusya’dan ABD’ye altın ithalatına yasak getirildiğini ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını duyurmuştu.

ABD'den Rus altınının ithalatına yasak

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ABD'den Rus altınının ithalatına yasak
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