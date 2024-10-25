Avustralya ve İngiltere'den enerji işbirliği

27. İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) liderleri toplantısı, 25-26 Ekim'de Pasifik Adaları ülkesi Samoa'da yapılıyor. Organizasyona katılan Avustralya ve İngiltere, iklim değişikliyle mücadele ve enerji alanında işbirliği yapma kararı aldı.

Toplantı kapsamında bir araya gelen, teknoloji ve inovasyon alanında da işbirliği yapma kararı alan taraflar, yenilenebilir enerjinin hız kazanması için ortak çalışma kararı aldı. Albanese, "Bu ortaklık, net sıfır atık hedefine ulaşmak için ekonomik potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmamızı sağlayacak" dedi.

Taraflar, ayrıca Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasında kurulan üçlü güvenlik paktı (AUKUS) anlaşması kapsamında nükleer denizaltı geliştirme konusundaki karşılıklı taahhütlerini yeniden teyit etti.