Avustralya, yüzlerce kişinin hayatını kurtaran manav Ahmed'i konuşuyor: Gerçek bir kahraman

Avusturalya'nın Bondi Plajı'nda dün Hanuka kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Silahlı saldırganların baba-oğul olduğu öğrenilirken, ateş altındayken saldırganlardan birini etkisiz hale getirmeyi başaran 43 yaşındaki manav Ahmed el-Ahmed kahramanlığıyla yüzlerce kişinin hayatını kurtardı.

Saldırganlardan birine arkadan hamle yapan ve tüfeğini alarak saldırganı köprü yönüne doğru geri çekilmeye zorlayan Ahmed, aldığı tüfeği bir ağaca dayayıp, polise tehdit oluşturmadığını göstermek için ellerini havaya kaldırdığında ikinci saldırgan tarafından kolundan ve elinden vuruldu.

Pazar gecesi ameliyat edilen Ahmed’in sağlık durumunun iyiye gittiği ve iyileşme sürecinde olduğu öğrenildi.

"Cesareti sayesinde bu gece hayatta olan çok insan var"

Avusturalya'da kahraman ilan edilen Ahmed’in yakınları silahlarla herhangi bir deneyimi olmadığını, saldırı başladığında sadece Bondi Plajı'nda bulunduğunu söyledi. Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns de Ahmed’i 'gerçek bir kahraman' olarak nitelendirerek, "Onun cesareti sayesinde bu gece hayatta olan çok ama çok insan var" dedi.

Netanyahu'dan övgü

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu da hükümet toplantısında Ahmed’i övdü; "Cesur bir adamın müdahalesini gördük ki kendisi Müslüman. Onu selamlıyorum. Masum Yahudilerin öldürülmesini engelledi" dedi.

Saldırganlar baba-oğul çıktı

Baba ve oğul oldukları belirtilen saldırganlardan 50 yaşındaki baba olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldü. 24 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.