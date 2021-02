Avustralya’da Google ile ilk haber lisans anlaşması imzalandı

Avustralya hükümeti, Google ve Facebook gibi teknoloji şirketlerinin haber ve diğer içerikleri kullanabilmek için basın yayın şirketlerine lisans ücreti ödemelerini zorunlu kılacak yasa üzerinde çalışıyordu.

Seven West şirketi, 15 Şubat’ta yaptığı açıklamada Google'ın News Showcase platformu için içerik tedarik edeceğini duyurmuştu. Seven'ın sektördeki rakipleri News Corp ve Nine Entertainment Co Holdings Ltd daha önce Google ile lisans anlaşması yapmada başarısız olmuşlar ve bu hafta geçmesi beklenen teknoloji yasasını desteklemişlerdi.

Seven Yönetim Kurulu Başkanı Kerry Stokes, "Google ile yapılan görüşmelerde ülke genelindeki kaliteli ve orijinal gazeteciliğin değeri ortaya çıktı" dedi.

Ancak Google ile yapılan anlaşmaya rağmen, Seven sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada şirketin hâlâ teknoloji yasasını desteklediğini belirtti.

Geçen ay Google, arama sonuçlarında yer alan haberler için yayıncı kuruluşlara para ödemesini gerektirecek tasarının kabulü halinde Avustralya'daki arama motorunu kapatacağını açıklamıştı.

Öte yandan Avustralya'daki muhalif siyasi partiler, teknoloji yasasını destekleyeceklerini açıkladılar.