Avustralya'da Koji Tropikal Siklonu, binlerce evi elektriksiz bıraktı

ABC News'ün haberine göre, ülkenin kuzeybatısında tropikal siklon tehdidi yaşanırken, güneybatıda aşırı sıcakların etkisi sürüyor.

Yetkililer, Koji Tropikal Siklonu'nun, eyaletin Brisbane kentinin yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde kıyıya ulaşmasının ardından şiddetini düşürdüğünü belirtti. Rüzgar hızının saatte 113 kilometreye kadar çıktığını ve eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu aktaran yetkililer, yaklaşık 22 bin hanenin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde binaların ve teknelerin hasar aldığını, bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi. Sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulunan yetkililer, şiddetli yağışların 24 ila 48 saat daha devam etmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, Avustralya'nın güneyindeki Victoria eyaletinde etkili olan yangınlarda bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Avustralya'nın birçok bölgesinde sıcak hava dalgası etkili olurken, Victoria eyaletinde 8 Ocak'ta yangın tehlikesi en yüksek aşama olan "felaket" düzeyine çıkarılmış ve açık alanlarda ateş yakılmasının tamamen yasaklandığı duyurulmuştu. Bölgede afet durumu ilan edilmişti.