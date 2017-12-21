Avustralya'da korku dolu anlar

21 Aralık 2017

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda biri ağır 14 kişi yaralandı. Polis, Flinders Street istasyonu yakınında yaşanan olayın ardından aracın sürücüsü ile bir başka kişinin gözaltını alındığını açıkladı.

Melbourne polisi, olayın "kasıtlı bir eylem" olduğunu duyurdu.

Victoria Emniyet Müdürü Vekili Shane Patton ise, düzenlediği basın toplantısında, saldırının bireysel bir suç olduğunu ve terörle bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Aracın sürücüsü olan Afganistan kökenli kişinin, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle geçmişte tedavi gördüğü ve psikolojik sorunları olduğu bildirildi.

Bir görgü tanığı, kalabalığın arasına dalan arabanın "yüksek hızla seyreden bir arazi aracı" olduğunu söyledi.

AVM'de patlama meydana geldi

Öte yandan kentin kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde patlama yaşandı.

Şüpheli patlama, araç saldırısının hemen ardından yaşandı.

Bayside Alışveriş Merkezi'nde bir gaz tüpünün patladığı ve ufak çaplı bir yangın çıktığı belirtildi. Olay sonrası alışveriş merkezi tahliye edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre patlamanın araç saldırısıyla bir ilişkisi bulunmuyor ve terör saldırısı olarak değerlendirilmiyor.