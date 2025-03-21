Avustralya'da küçük uçak düştü! 1 kişi hayatını kaybetti
Avustralya'da küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişi öldü. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
AA
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Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
ABC News'ün haberine göre, eyaletin Perth kentine yaklaşık 500 kilometre mesafedeki Ogilvie bölgesinde küçük uçak düştü.
Yetkililer, uçaktaki tek kişi olan 60'lı yaşlardaki pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.