Avustralya'da tarihi yasak başladı: Instagram, TikTok ve YouTube'u 16 yaş altına kapattılar!

Avustralya'nın 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya yasağı çarşamba günü yürürlüğe girdi. Böylece milyonlarca genç X, Facebook, Snapchat, YouTube, Reddit, TikTok ve Instagram'a erişimi kaybetti. Yasağı delen platformalar da 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Avustralya bu adımı ile sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke oldu.

Diğer ülkeler de hazırlanıyor

Endonezya, Danimarka ve Brezilya da benzer bir yasağı gündeme alırken, pek çok ülke yönetimi genç kullanıcıları önemli bir demografik grup olarak gören büyük teknoloji şirketlerini dizginlemeye çalışıyor.

"Çocuklar çocukluklarını yaşayacak"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yasağın köklü bir refor olduğunu belirterek çocuklara çocukluklarını yaşama fırsatı vereceğini belirtirken bazı kesimler de yasanın aceleye getirildiğini ve sosyal medyaya erişemeyen çocukların internetin daha karanlık taraflarına yönelebileceğini savunuyor.

16 yaş altı olup Facebook, Instagram ya da X'de hesap açmak isteyenler artık hata mesajı ile karşılaşıyor. Yasağa tabi olmayan az sayıdaki uygulamlardan Discord da güvenlik özelliklerini geliştirdiğini söyledi.

Alternatif platformlara akın

Öte yandan Avustralya'daki genç kullanıcıların, yasaktan etkilenmeyen rakip hizmetleri benimsemeye başladığına dair işaretler var. TikTok'un sahibi ByteDance'in Lemon8'i ve Yepo gibi alternatif sosyal medya platformları, App Store'da popülerleşmeye başladı. Yasağın yürürlüğe girmesinden hemen önce Instagram benzeri bir uygulama olan Çinli Rednote'un aktif kullanıcı sayısı yüzde 37 arttı. Kendisini Alfa kuşağı için güvenli sosyal medya olarak tanımlayan Coverstar'ın kullanıcı sayısı ise yüzde 488 oranında fırladı.

VPN kullanımı patladı

Kullanıcının konumunu gizleyebilen ve yasaklı platformlara erişim için potansiyel bir çözüm sunan sanal özel ağlar (VPN'ler) da giderek popülerlik kazanıyor. Küresel izleme platformu Top10VPN'e göre, VPNe olan talep 28 günün günlük ortalamasına kıyasl yüzde 103 arttı.