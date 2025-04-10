Avustralya'dan Çin'in işbirliği çağrısına ret! 'Dış politikada bağımsız hareket edeceğiz'

Avustralya, Çin’in ABD’ye karşı birlikte hareket etme çağrısına olumsuz yanıt verdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Başbakan Yardımcısı Richard Marles, Çin Büyükelçisi Şiao Çian’ın 'el ele verme' teklifini geri çevirdiklerini açıkladı.

"Dış politikada bağımsız hareket edeceğiz"

Avustralya merkezli ABC News’ün aktardığına göre, Başbakan Albanese, Çin ile güçlü ticaret ilişkilerine sahip olduklarını vurgularken, "Çin açık ara en büyük ticaret ortağımız" ifadelerini kullandı. Ticaret hacimlerinin yüzde 80’inin ABD dışındaki ülkelerle gerçekleştiğine dikkat çeken Albanese, Avustralya'nın dış politikada bağımsız hareket edeceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ise, Çin’in işbirliği teklifini geri çevirerek, ülkesinin Endonezya, Hindistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle bağlarını güçlendirmeye odaklanacağını dile getirdi. Marles, "Çin’in elini tutacağımızı sanmıyorum" ifadelerini kullanarak, Avustralya’nın Çin’e olan ekonomik bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Ticaret savaşına karşı temkinli duruş

Marles ayrıca, Çin ile ABD arasında bir ticaret savaşı görmek istemediklerini de ifade etti. Avustralya’nın bu süreçte kendi çıkarlarını ön planda tutarak dengeli bir politika izleyeceğini belirtti.

Çin’in Kanberra Büyükelçisi Şiao Çian, The Sydney Morning Herald’da yayımlanan yazısında, ABD’nin 'hegemonik tutumuna' karşı koymanın yolunun işbirliğini artırmak olduğunu belirtmiş ve Avustralya ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını ifade etmişti.