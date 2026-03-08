Avustralya'dan İran gerilimine askeri yardım planı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın gerçekleştirdiği misillemelerden etkilenen Orta Doğu ülkelerine yönelik olası askeri destek konusunda değerlendirmelerde bulundu. Wong, Avustralya'nın bölgeye asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.

Bazı ülkelerden destek talebi

Wong, ABC News'te yayımlanan Insiders programında yaptığı açıklamada, İran'ın misilleme saldırılarından etkilenen bazı ülkelerin, insansız hava araçları ve füze saldırılarına karşı savunma amacıyla Avustralya'dan destek talep ettiğini belirtti.

Çatışmanın doğrudan tarafı olmayan çeşitli ülkelerin de saldırılardan etkilendiğine dikkat çeken Wong, "Bunun sonucu olarak bizden yardım talep edilmesi beklenebilir ve biz de bu talebi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Saldırı niteliğindeki eylemlere katılmayacağız"

Olası askeri desteğin içeriğine ilişkin ayrıntı vermeyen Wong, Avustralya hükümetinin İran'a yönelik saldırı amaçlı askeri operasyonlarda yer almayacağını vurguladı.

Wong, İran'ın "nükleer silah edinmesini" önlemeye yönelik girişimlere verilen desteğin ülkesinin ulusal çıkarlarıyla uyumlu olduğunu ifade ederken, bu tutumun bölgeye asker gönderilmesini kapsamadığını dile getirdi.

"Karar İran halkına ait"

İran'ın siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Wong, ülkenin yönetimine dair kararların İran halkı tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Wong, "Kalıcı bir rejim değişikliğinin gerçekleşebilmesi için o ülkenin halkının bunu desteklemesi ve talep etmesi gerekir" dedi.