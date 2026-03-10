Avustralya’dan İranlı kadın futbolculara sığınma hakkı

Avustralya hükümeti, ülkede turnuva için bulunan İran kadın futbol takımından beş oyuncuya sığınma hakkı verdi. Açıklama, Avustralya’da yaşayan İranlı grupların ve ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrılarının ardından geldi.

Bir hükümet yetkilisinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, sığınma talebinde bulunan oyuncular Avustralya Federal Polisi tarafından Gold Coast kentindeki otellerinden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü.

İçişleri Bakanı Tony Burke, oyuncularla Brisbane’de görüştüklerini ve insani vizelerinin işleme alınmasının tamamlandığını söyledi.

“Karar onlar için çok zordu”

Sosyal medya hesabından oyuncuların fotoğraflarını paylaşan Burke, kararın sporcular için oldukça zor olduğunu vurguladı.

Burke, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararın her bir kadın için ne kadar zor olduğunu hayal etmek bile güç. Ancak belgeleri imzaladıkları an büyük bir sevinç ve rahatlama yaşandı. Avustralya’da yeni bir hayata başlama konusunda heyecanlıydılar.”

Sığınma hakkı verilen futbolcuların isimlerinin ve fotoğraflarının yayımlanmasına onay verdikleri belirtilirken, Burke oyuncuların “siyasi aktivist olmadıklarını” özellikle vurgulamak istediklerini ifade etti.

Takımdaki diğer oyuncuların durumu belirsiz

İran kadın futbol takımı, İran’da savaş başlamadan önce Kadınlar Asya Kupası için geçen ay Avustralya’ya gelmişti. Takım hafta sonu turnuvadan elendi ve savaşın sürdüğü ülkeye dönme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

İran başantrenörü Marziyeh Jafari ise Pazar günü yaptığı açıklamada, oyuncuların mümkün olan en kısa sürede İran’a dönmek istediklerini söyledi.

Resmi kadroda 26 oyuncu ile teknik ekip yer alırken, Avustralya hükümeti sığınma teklifinin takımın tamamına sunulduğunu bildirdi.

Otel önünde protesto

Salı günü takımın Gold Coast’taki otelinin önünde gerginlik yaşandı. Bazı protestocuların, otelden ayrıldığı belirtilen ve oyuncuları taşıdığı düşünülen otobüsün önüne yatarak aracı durdurmaya çalıştığı bildirildi.

Kırmızı, beyaz ve yeşil renkler taşıyan bazı protestocuların “Kızlarımızı kurtarın” ve “Lütfen hemen harekete geçin” sloganları attığı görüldü.

Otobüs kısa süreli gecikmenin ardından otelden ayrılırken, takımın geri kalanının Avustralya’dan ne zaman ayrılacağı ise henüz netlik kazanmadı.