Avustralya'dan vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Lübnan'a seyahat etmeyin!
Avustralya hükümet yetkilileri, vatandaşlarına, 'değişken ve öngörülemez güvenlik durumu, terör, sivil itaatsizlik, silahlı çatışma riski ve gerilimin tırmanma ihtimali' sebebiyle İsrail ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Açıklamada, İsrail ve Lübnan'da bulunan tüm vatandaşlarına ticari uçuşlar devam ederken bu iki ülkeyi derhal terk etme çağrısı yapıldı.
Avustralya, vatandaşlarına, bölgedeki 'değişken güvenlik durumu' nedeniyle İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Penny Wong, X hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin, İsrail'de güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceğine ilişkin endişelere sahip olduğunu kaydetti. Wong, vatandaşların, acil durum halinde büyükelçilik ile konsolosluklarla irtibata geçmesi ve yetkililerle koordinasyon içinde olması gerektiğini anlattı.
İran'a yaptırımlar
Avustralya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Wong, hükümetin, İran'ın füze programına katkıda bulunan beş İran vatandaşına mali yaptırım ve seyahat yasağı kararı aldığını bildirdi. İran'ın füze programının bölgesel ve uluslararası güvenlik için 'tehlike' oluşturduğunu aktaran Wong, İran'a yönelik yaptırımların süreceğini belirtti.