Avustralya'dan vatandaşlarına uyarı: İsrail ve Lübnan'a seyahat etmeyin!

Avustralya, vatandaşlarına, bölgedeki 'değişken güvenlik durumu' nedeniyle İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Penny Wong, X hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin, İsrail'de güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceğine ilişkin endişelere sahip olduğunu kaydetti. Wong, vatandaşların, acil durum halinde büyükelçilik ile konsolosluklarla irtibata geçmesi ve yetkililerle koordinasyon içinde olması gerektiğini anlattı.

İran'a yaptırımlar

Avustralya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Wong, hükümetin, İran'ın füze programına katkıda bulunan beş İran vatandaşına mali yaptırım ve seyahat yasağı kararı aldığını bildirdi. İran'ın füze programının bölgesel ve uluslararası güvenlik için 'tehlike' oluşturduğunu aktaran Wong, İran'a yönelik yaptırımların süreceğini belirtti.