Avustralyalı havayolu devi Qantas'a rekor ceza! İşten çıkarma 58 milyon dolara patladı

Avustralya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ve dünyanın en eski havayollarından biri olan Qantas, pandemi sürecinde 1.800 yer hizmetleri çalışanını hukuka aykırı şekilde işten çıkardığı gerekçesiyle Federal Mahkeme tarafından rekor düzeyde para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, şirkete toplam 90 milyon Avustralya doları yani yaklaşık 58,6 milyon ABD doları ceza verdi. Kararı açıklayan Hakim Michael Lee, bu yaptırımın sadece ticari bir maliyet olarak görülmemesi için rakamın yüksek tutulduğunu vurgulayarak, "Böylesi bir uygulamanın bedeli sadece işin maliyeti olarak hesaplanamaz. Bu ceza, büyük şirketlerin aynı yola başvurmasını caydırıcı nitelikte olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cezanın 50 milyonu Taşıma İşçileri Birliği'ne aktarılacak

Verilen karar uyarınca, cezanın 50 milyon Avustralya dolarlık kısmı işten çıkarılanların bağlı bulunduğu Taşıma İşçileri Birliği'ne aktarılacak. Geriye kalan tutarın nasıl dağıtılacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

Qantas, pandemi döneminde artan operasyonel maliyetleri gerekçe göstererek toplu işten çıkarmalara gitmiş, sendikalar ise bu uygulamayı mahkemeye taşımıştı. Yıllardır süren davada verilen bu karar, şirketin yasa dışı uygulamalarını resmen tescillemiş oldu.

Uzmanlara göre karar, sadece havacılık sektörü için değil, kriz dönemlerinde çalışan haklarını yok sayan tüm büyük şirketler için emsal niteliği taşıyor. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde uçuş iptalleri, müşteri memnuniyetsizliği ve yönetim krizleriyle gündeme gelen Qantas için bu ceza şirketin imajına da ağır bir darbe vurdu.

Olmayan uçuşlara ait bilet sattığı tespit edilmişti

Qantas, daha önce de mevcut olmayan uçuşlara ait bilet sattığı gerekçesiyle 100 milyon dolarlık para cezası almıştı.