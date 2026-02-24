Avustralya'yı alarma geçiren tehdit: Başbakanlık konutu tahliye edildi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle başkent Canberra'daki resmi konutu The Lodge'dan tahliye edilirken, konutunda geniş çaplı arama başlatıldı.

Aramaların ardından güvenlik güçleri konutta güvenliği tehdit edecek bir unsurla karşılaşılmadığını bildirdi. Albanese'nin de The Lodge'a geri döndüğü belirtildi.

Siyasilere yönelik artan tehditler

ABC News'un haberine göre, Avustralya'da Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe ve Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman ve bazı siyasetçiler, uzun süredir tehdit mektuplarına maruz kalıyor.

Avustralya Federal Polisi 2024'te, siyasetçilerin güvenliğine yönelik tehditlerin önceki iki yıllık dönemde iki katına çıktığını bildirmişti.