Avusturya, 40 bin Suriyeli için harekete geçti: Ülkeden gönderilecekler
Suriye'de iç savaşın sona ererek normalleşme sürecine başlamasının ardından Suriyeliler ülkelerine dönüyor. Avusturya, ülkede beş yıldan daha az süredir bulunan Suriyelilerin iltica başvurularını iptal ederek ülkeden göndermeyi planlıyor.
Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından dünyanı farklı bölgelerinde bulunan Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmeye başladı.
Avusturya Federal İltica ve Göçmenlik Dairesi, Avusturya'da 5 yıldan az kalan Suriyelilere mektup gönderdi. Mektupta, Suriye'deki durumun değişmesi nedeniyle, iltica başvurularının iptaline yönelik işlemlerin başlatıldığı bilgisine yer verildi.
'Siyasi baskı ve zulüm ortadan kalktı'
Son 5 yılda iltica başvurusunda bulunan kişilerle Göçmenlik Dairesi yetkililerinin yeniden görüşeceği kaydedilen mektupta, Suriye'de sığınma talebine gerekçe gösterilen siyasi baskı ve zulüm ortamının ortadan kalktığı ifade edildi.
Yetkililerin, iltica başvurularının sürdürülebilmesi için geçerli başka nedenler sunmaları isteneceği, aksi takdirde başvuruların iptal edileceği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, bu durumdaki Suriyelilerin sayısının 40 bin olduğunu açıkladı.
Suriyelilere 1000 Euro verilecek
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, halihazırda süren iltica başvurularına ilişkin süreçlerin askıya alındığını duyurmuştu. Nehammer, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin destekleneceğini, geri dönmek isteyen kişilere 1000 avro para yardımında bulunulacağını açıklamıştı.