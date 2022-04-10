Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin ile görüşecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de görüşen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi. Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.

Erdoğan görüşme ile ilgili bilgilendirildi

Nehammer ayrıca, Putin’le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u bilgilendirdiğini açıkladı.