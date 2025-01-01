Avusturya vetosunu kaldırdı: Şengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı

Avrupa Birliği'nin (AB) 12 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla, iki ülke bugünden itibaren Şengen bölgesine dahil edildi. Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen'e katılım süreci, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanmasının zaman alması nedeniyle uzun sürdü.

Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın itirazları bu süreci geciktirdi. İki ülke, 31 Mart 2024 tarihinde deniz ve hava sınırlarında Şengen'e dahil edilmişti. Avusturya'nın, göç ve yolsuzluk gerekçeleriyle aldığı veto kararını geri çekmesiyle birlikte süreçteki son engel de aşıldı.

İlk olarak 2011'de gündeme getirilmişti

AB'ye 2007 yılında üye olan Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen'e katılımı, ilk olarak 2011 yılında AB Komisyonu tarafından gündeme getirilmişti.

Şengen bölgesi, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi AB üyelerinin yanı sıra Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve İzlanda dahil toplam 29 ülkeyi kapsıyor. Bulgaristan ve Romanya'nın da katılımıyla bu bölgede seyahat özgürlüğü genişledi.