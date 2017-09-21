Avusturya'da "burka yasağı" 1 Ekim'de başlıyor

21 Eylül 2017

Avusturya'da tartışmalara neden olan, kamusal alanda yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesini yasaklayan ve "burka yasağı" olarak da bilinen yasanın yürürlüğe girmesine kısa süre kala, polisin para cezası kesmeden önce yasanın içeriğine ilişkin vatandaşları bilgilendireceği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek, yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesini yasaklayan söz konusu yasa öncesi, güvenlik güçlerinin olası durumlar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği anlatıldı.

Açıklamada, emniyet güçlerinin yasağa uymayan kişiye vereceği 150 avroluk cezayı uygulamadan önce burka ve benzer kıyafetler giyen kişileri yeni yasaya ilişkin bilgilendireceği belirtildi.

Bakanlığın ülkede yüzün tamamen örtülmesinin yasaklandığını anlatan Almanca, İngilizce, Türkçe ve Arapça bilgilendirme metni hazırladığı kaydedilen açıklamada, havalimanları da dahil söz konusu durumlarda öncelikli olarak bu metinlerin şahıslara verilerek konunun açıklanacağı vurgulandı.

Hazırlanan metinde, yasağın, topluma açık bütün alanların yanı sıra otobüs, tren, uçak ve gemi gibi toplu taşıma araçlarını da kapsadığı, yüzü tamamen örten peçe, kask gibi unsurların çıkartılmaması halinde bu kişilere 150 avroya kadar para cezasının verileceği, yüzünü açmamak için direnenlerin ise karakola götürüleceği bildiriliyor.

Öte yandan Kurier gazetesinde yer alan habere göre, ismini vermek istemeyen üst düzey bir emniyet amiri, Fransa'nın Cannes kentinde burka giyen kadınların polis tarafından gözaltına alınma anlarının hala hatırlandığına dikkati çekerek durumun kendileri için çok güç olduğunu söyledi.

Gazetenin haberinde ayrıca yüzünü tamamen örten kadınların ülkeye giriş esnasında kimlik tespiti için yüzlerini açtığı, kimi zaman da kimlik tespitinin kadın memurlar tarafından yapılmasını istedikleri ve bu nedenle gözaltına alınma sahnelerinin yaşanmayacağının düşünüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA