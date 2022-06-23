Avusturya’da COVID-19 aşısı zorunluluğu kaldırılacak

Avusturya’da COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Ocak 2022’de yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Johannes Rauch, düzenlenen basın toplantısında, halihazırda askıya alınan aşı zorunluluğunun aşıya teşvik açısından herhangi bir katkı sağlamadığını söyledi.

Rauch, aşı zorunluluğunun özellikle Delta varyantının yaygın olduğu ve hastanelerdeki ciddi yoğunluk göz önünde bulundurularak alınan bir karar olduğunu ancak Omicron türüyle bu durumun değiştiğini ifade etti.

Merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi iktidarında ciddi tartışmalara neden olan aşı zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin maddenin bugün meclise sunulacağı, ay sonunda da kabul edilerek yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Avusturya 21 Ocak 2022’de aşı zorunluluğunu Avrupa’da yürürlüğe sokan ilk ülke olmuştu. Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle 9 Mart 2022’de bu zorunluk askıya alınmıştı.