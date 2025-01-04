Avusturya'da koalisyon olmadı, başbakan bırakıyor

Avusturya’da Başbakan ve merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Karl Nehammer, Sosyal Demokrat Parti'yle (SPÖ) yürüttükleri koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sona erdiğini açıkladı.

Nehammer, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı video mesajda, liberal Yeni Avusturya Partisi'nin (NEOS) dün koalisyon görüşmelerinden ayrılmasının ardından, SPÖ ile bugün de müzakerelerde bulunduklarını belirterek bu görüşmeler üzerine partisinin aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı.

Muhalefeti suçladı

ÖVP olarak koalisyon görüşmelerini sonlandırdıklarını bildiren Nehammer, Halk Partisi olarak görüşmeleri sürdürmeyeceklerini belirtip SPÖ içinde yapıcı olamayan grupların partide gücü elde ettiklerini ileri sürerek partisinin ekonomi, refah ve verimlilik karşıtı hiçbir programın altına imza atmayacağını söyledi.

Nehammer, partisinin verimlilik, aile ve güvenlik konularını öne çıkartan bir seçim kampanyası yürüttüğünü ve başından itibaren veraset vergisine karşı çıktığını anlattı.

SPÖ ile yapılan görüşmede başarı elde edilmediğini kaydeden Nehammer, siyasi yaklaşım olarak merkezi güçlendirmeyi ve aşırıcı, bölücü yapılara karşı bir tutum sergilediğini savundu.