Avusturya'da okula silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Dreierschützengasse'de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda öğretmen ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğu, ilk belirlemelere göre 8 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rastgele ateş açan saldırganın ise daha sonra intihar ettiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...