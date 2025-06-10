Avusturya'da okula silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika... Avusturya'nın Graz kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
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Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Dreierschützengasse'de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırıda öğretmen ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğu, ilk belirlemelere göre 8 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Rastgele ateş açan saldırganın ise daha sonra intihar ettiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...