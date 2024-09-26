Avusturyalı sağcı Herbert Kickl başbakanlık yolunda
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden Avusturya, 29 Eylül'de seçime gidiyor. Anketlerden birinci çıkan Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) adayının başbakan olması yüksek ihtimal. FPÖ lideri ve başbakan adayı 55 yaşındaki Herbert Kickl'in içişleri bakanlığı döneminde ülkede Türkiye'nin finanse ettiği 60'a yakın imam ve aileleri sınır dışı etme kararı ile yedi cami için kapatma kararı alınmıştı.
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden Avusturya'da 29 Eylül'deki seçimde parlamentonun alt kamarası olan Ulusal Konsey'in üyeleri belirlenecek.
Seçim anketlerine göre 55 yaşındaki Herbert Kickl'in liderliğindeki Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ilk sırada. Yüzde 27,2'yle birinci çıkan FPÖ'yü merkez sağcı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 24,6 oy oranıyla takip ediyor.
Merkez sol eğilimli Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yüzde 20,6'le üçüncü, liberal Neos Partisi yüzde 9,8'le dördüncü, Yeşiller ise yüzde 8,4'le beşinci sırada.
Göçmen karşıtlığı üzerinden kampanya
Anket sonuçlarına göre Avusturya Özgürlük Partisi'nin seçimin ardından Herbert Kickl'i başbakan çıkarma olasılığı yüksek. Seçim kampanyasında göçmen karşıtlığı yapan Herbert Kick, Avusturyalıların 'azınlık hale geleceğini savunuyor.
Bakanlık döneminde imamlara sınır dışı
Sebastian Kurz'un başbakanlığı döneminde 2017 -2019 yılları arasında İçişleri Bakanı olan Kickl, 2019 yılından beri partisinin liderliğini yapıyor.
Kickl'in bakanlığı sırasında 2018 yılında Avusturya hükümeti, Türkiye'nin finanse ettiği 60'a yakın imamı ve ailelerini sınır dışı etme ve 7 camiyi kapatma kararı almıştı. Kickl de kararla 150'ye yakın kişinin Avusturya'daki oturma iznini kaybedebileceğini söylemişti.
Karar, başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide asker kamuflajlı öğrencilerin sergilediği 'Çanakkale Şehitlerini Anma' oyunu nedeniyle alınmıştı.