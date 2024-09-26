Avusturyalı sağcı Herbert Kickl başbakanlık yolunda

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden Avusturya'da 29 Eylül'deki seçimde parlamentonun alt kamarası olan Ulusal Konsey'in üyeleri belirlenecek.

Seçim anketlerine göre 55 yaşındaki Herbert Kickl'in liderliğindeki Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ilk sırada. Yüzde 27,2'yle birinci çıkan FPÖ'yü merkez sağcı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 24,6 oy oranıyla takip ediyor.

Merkez sol eğilimli Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yüzde 20,6'le üçüncü, liberal Neos Partisi yüzde 9,8'le dördüncü, Yeşiller ise yüzde 8,4'le beşinci sırada.

Göçmen karşıtlığı üzerinden kampanya

Anket sonuçlarına göre Avusturya Özgürlük Partisi'nin seçimin ardından Herbert Kickl'i başbakan çıkarma olasılığı yüksek. Seçim kampanyasında göçmen karşıtlığı yapan Herbert Kick, Avusturyalıların 'azınlık hale geleceğini savunuyor.

Bakanlık döneminde imamlara sınır dışı

Sebastian Kurz'un başbakanlığı döneminde 2017 -2019 yılları arasında İçişleri Bakanı olan Kickl, 2019 yılından beri partisinin liderliğini yapıyor.

Kickl'in bakanlığı sırasında 2018 yılında Avusturya hükümeti, Türkiye'nin finanse ettiği 60'a yakın imamı ve ailelerini sınır dışı etme ve 7 camiyi kapatma kararı almıştı. Kickl de kararla 150'ye yakın kişinin Avusturya'daki oturma iznini kaybedebileceğini söylemişti.

Karar, başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide asker kamuflajlı öğrencilerin sergilediği 'Çanakkale Şehitlerini Anma' oyunu nedeniyle alınmıştı.