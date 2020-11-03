Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

03 Kasım 2020

Avusturya'nın başkenti Viyana'da eşzamanlı silahlı saldırılar düzenlendi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız" ifadesini kullandı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 15 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti.

Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

ORF’in haberinde ise olayda ilk belirlemelere göre bir polisin ağır yaralandığı, saldırganlardan birinin öldürüldüğü bir diğerinin ise yakalandığı bildirildi.

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, şehrin en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Avusturya Başbakanı Kurz: Polisimiz kararlı bir mücadele yürütüyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'da meydana gelen saldırıya ilişkin, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." ifadesini kullandı.

Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Başbakan Kurz, saldırıya ilişkin "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." görüşünü paylaştı.

Polisin saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Kurz, teröre karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

"Çok sayıda yaralı ve ölümüz var"

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, düzenlendiği basın toplantısında terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Nehammer, Avusturya tarihinin zor günlerinden birinin yaşandığını vurgulayarak, "Ne yazık ki çok sayıda yaralı ve ölümüz var. Özel birimlerimizin özverili mücadelesi sonucunda bir saldırgan etkisiz hale getirildi. Şu anki son bilgilere göre bir saldırgan da kaçak durumunda" dedi..

Vatandaşların çok zorunlu olmadığı müddetçe evlerinden çıkmaması uyarısını yineleyen Nehammer, saldırının yaşandığı birinci Viyana'dan uzak durulması gerektiğini belirterek, çocukların okullara gönderilmemesi çağrısında bulundu.

Öte Yandan Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yaşandığı bölgedeki sinagogun kapalı olduğunu ancak söz konusu sinagogun hedef olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Saldırıda Recep Tayyip Gültekin isimli bir Türk genci de hafif yaralandı.

Polisten vatandaşlara uzak durun çağrısı

Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, toplu taşıma araçlarının hizmet vermesi durduruldu.

Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan uyarı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türkiye vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

Macron: Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaşıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan saldırıdan dolayı Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını belirtti.

Macron, Viyana'daki saldırıya ilişkin Twitter hesabından Fransızca ve Almanca açıklama yaptı.

Fransızlar olarak Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını ifade eden Macron, "Fransa'dan sonra saldırıya uğrayan dost ülke ve Avrupamız oldu. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

AB'den kınama

Avrupa Birliği (AB) de düzenlenen saldırıyı kınadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, "Avrupa, yaşam hakkını ve insani değerleri ihlal eden bu korkakça saldırıyı güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesini kullandı.

Kalbinin kurbanlar ve Viyana halkıyla olduğunu belirten Michel, "Avusturya'nın yanındayız" mesajını paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabında, "Viyana'da düzenlenen vahşi saldırı nedeniyle şoke oldum ve büyük üzüntü duydum" ifadesine yer verdi.

Von der Leyen, Avrupa olarak Avusturya ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Nefretten ve terörden daha güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.

Viyana'nın turistik bölgesinde meydana gelen olayda, polis ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." ifadesini kullanmıştı. Avusturya İçişleri Bakanlığı, saldırıda iki kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri'nden tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. On yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.