Google Haberler

Axios: ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarıyla saldırıyor

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD ordusu İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik saldırılarda yeniden B-1 bombardıman uçaklarını kullanmaya başladı. Uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden havalandığı ve İran üzerinde görüntülendiği öne sürüldü.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Axios: ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçaklarıyla saldırıyor

ABD ordusunun İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladığı öne sürüldü.

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedefleri vurmak için yeniden B-1 savaş uçakları kullanmaya başladığı iddia edildi.

Bu uçakların İngiltere'deki bir hava üssünden kalktığı ve uçakların izlendiği internet siteleri üzerinden İran'da olduklarının görüntülendiği belirtildi.

ABD, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda bu uçakların kullanıldığını açıklamıştı ancak 12 gün önce yeniden başlayan saldırılarda bu uçakların kullanımına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

4 milyon varillik test başladı, iki Çin tankeri ablukaya ilerliyor4 milyon varillik test başladı, iki Çin tankeri ablukaya ilerliyorGündem
Uzmanlar petrolde kritik eşiği açıkladı: Kimsenin görmek istemediği senaryo…Uzmanlar petrolde kritik eşiği açıkladı: Kimsenin görmek istemediği senaryo…Ekonomi
Küresel piyasalarda çip rallisine petrol freniKüresel piyasalarda çip rallisine petrol freniEkonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar