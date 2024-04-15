Ayin sırasında psikoposu bıçakladı

Avustralya'nın Sidney kentindeki Süryani kilisesinde, ayin sırasında bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, bir adam, canlı yayınlanan ayin sırasında mihraptaki piskopos Mar Mari Emmanuel'e yaklaştı ve psikopasa birkaç kez bıçak savurdu.

Avustralya polisi, tutukladıkları saldırganın psikoposu ve ayin sırasında ibadet eden üç kişinin bıçaklandığını doğruladı.

Psikoposun göğsünden yaralandığı olay yerine acil bir biçimde ambulans sevk edildiği bilgisi öğrenildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.