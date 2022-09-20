Azerbaycan, 95 Ermeni askerin cesedini Ermenistan'a teslim etti
Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti. Böylelikle Azerbaycan'ın teslim ettiği ceset sayısı 127'ye yükselmiş oldu.
Azerbaycan, sınırdaki çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti.
Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonundan yapılan açıklamada, 12-14 Eylül'deki çatışmaların yaşandığı bölgede hayatını kaybederek arazide kalan Ermeni askerlerin cesetlerinin arandığı belirtildi.
Açıklamada, 95 Ermeni askerin cesetlerinin Azerbaycan Askeri Savcılığı çalışanlarınca incelendiği ve cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı belirlendikten sonra Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla Ermenistan'a teslim edildiği bildirildi.
Ermeni askerlerin cesetlerinin karşı tarafa teslim edilmesine yönelik sürecin devam edeceği kaydedildi.
Azerbaycan, 17 Eylül'de 32 cesedi Ermenistan'a teslim etmişti.