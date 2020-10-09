Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Görüşmelere hazırım, ancak taviz yok

09 Ekim 2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ konusundaki görüşmelere geri dönmeye hazır olduğunu, ancak Ermenistan'a taviz vermek istemediğini ve çatışmada Bakü'nün iradesini başka hiçbir ülkenin etkileyemeyeceğini söyledi.

Televizyonda ulusa hitaben yaptığı konuşmada Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın Ermeni topraklarının bir parçası olduğu konusunda ısrar etmeye devam etmesi halinde görüşme yapılamayacağını söyledi.

Aliyev Azerbaycan'ın güç kullanımının sahadaki gerçekleri değiştirdiğini ve anlaşmazlığa askeri bir çözüm olduğunu kanıtladığını söyledi.

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Kaynak: Reuters