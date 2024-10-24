Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ortak anlayışa ulaşmak için çabalarımızı sürdüreceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan'da düzenlenen Genişletilmiş BRICS Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Aliyev, ülkesinin uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesinin aktif bir savunucusu olduğunu belirtti ve 2020-2023 yıllarında Bağlantısızlar Hareketi’ne başkanlık yaptıkları dönemde bu durumu açıkça gösterdiklerini vurguladı.

Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi’ne başkanlık ettikleri süre boyunca hareketin uluslararası sistemdeki yerini güçlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, bu tecrübelerinin Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın başkanlığında da kendilerine fayda sağladığını belirtti.

Azerbaycan’ın coğrafi konumunu kullanarak önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline geldiğini belirten Aliyev, “Doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorları bizim topraklarımızdan geçmektedir. Bu koridorların kapasitesini artırmak için ek yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Kasım ayında Bakü’de düzenlenecek olan 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP29) ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak, “Yaklaşık 200 ülkenin COP29’un Azerbaycan’da düzenlenmesine oy birliğiyle karar vermesi, izlediğimiz politikaya duyulan saygının bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Aliyev, küresel iklim değişikliği, uluslararası hukuk, iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı gibi konularda ortak anlayışa ulaşmak için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.